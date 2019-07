L'Ajax sembra aver nominato il sostituto di Matthijs De Ligt, partito alla volta di Torino, con l'acquisto di un nuovo difensore centrale. Si tratta di Edson Alvarez, centrale messicano classe '97 che arriva ad Amsterdam dal Club America, società della Liga MX. Il trasferimento sarebbe stato concordato sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2024 con la società olandese.

Someone new is on his way...🇲🇽#VamosEdson

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2019