L'Ajax, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Razvan Marin in vista della prossima stagione. Il centrocampista rumeno, classe '96, arriva dallo Standard Liegi.

