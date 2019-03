UFFICIALE: Ajax, rinnovo contrattuale per il portiere Onana

© foto di Giacomo Morini

André Onana (22) si lega ulteriormente all'Ajax. Il portiere camerunese, scuola Barcellona e approdato ai lancieri nel 2015, ha firmato l'estensione contrattuale fino al 2022. Portato in Catalogna nel 2010 dall'accademia di Samuel Eto'o, Onana ha già debuttato con la nazionale del suo Paese. Rinnovo importante, dunque, in casa Ajax in vista della doppia sfida in Champions League contro la Juventus.