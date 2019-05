© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niente Barcellona per Xavi: il catalano è il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Il club qatariota farà la preseason in Catalogna, a Girona, a partire dal 14 luglio. Per Xavi è il primo incarico ufficiale da allenatore in prima dopo il ritiro dal calcio giocato delle scorse settimane.