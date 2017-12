UFFICIALE: Alavés, Abelardo è il nuovo allenatore

L'Alavés rende noto di aver scelto Abelardo Fernández come nuovo allenatore. Sostituisce Gianni De Biasi, esonerato dopo l'ultimo turno. Per i baschi, ultimi in classifica in Liga con 6 punti, si tratta del terzo allenatore dall'inizio della stagione. Per Abelardo accordo fino al termine della stagione.