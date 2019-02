© foto di J.M.Colomo

Colpo in entrata per l'Alaves che ha annunciato l'arrivo del giovane Alex Blanco dal settore giovanile del Valencia. L'esterno sinistro giocherà in prestito all'Alaves fino a fine stagione. Stesso discorso per Diego Rolan, esterno offensivo di proprietà del Deportivo La Coruna.