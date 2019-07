UFFICIALE: Alaves, dall'Almeria ecco Luis Rioja. Contratto quadriennale

L'Alaves ha annunciato da poco un nuovo acquisto per la propria squadra. Come si apprende dai loro canali ufficiali di comunicazione, infatti, i baschi hanno acquistato Luis Rioja, esterno di centrocampo classe '93 che arriva a Vitoria-Gasteiz dall'Almeria. Ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Ecco il tweet che introduce il trasferimento.

😏 Le hemos cogido el gusto a estos de las buenas noticias 📰 ✅ OFICIAL: @luisitocarrile llega al Deportivo Alavés. Ongi etorri‼ 🗞 https://t.co/M49AIJuWd6 pic.twitter.com/xWMDxP99OJ — Deportivo Alavés (@Alaves) 1 luglio 2019