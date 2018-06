UFFICIALE: Alaves, ecco Jony dal Malaga per la prossima stagione

Barcellona, André Gomes verso la Premier: Tottenham in vantaggio

West Ham, trattativa per Pastore a un passo dalla chiusura

Leeds, budget importante a disposizione di Bielsa per tornare in Premier

Southampton, concorrenza al Crystal Palace per Jullien del Tolosa

Arsenal, Wilshere pronto a lasciare il club a parametro zero

Betis Siviglia, si pensa a Oliver Torres per sostituire Fabian Ruiz

Spagna, Valladolid promosso in Liga: niente da fare per il Numancia

Crystal Palace, è sfida tra Newcastle e Leicester per Townsend

Man United, pronto il rinnovo per David De Gea fino al 2023

Qarabag, offerta per Karim Laribi

Alaves, ecco Jony dal Malaga per la prossima stagione

Arsenal, Wilshere pronto ad andare via: c'è il West Ham

Tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, l' Alaves ha annunciato un nuovo innesto nella propria rosa, trattasi di Jony , nome d'arte di Jonathan Rodriguez Menendez, esterno d'attacco di proprietà del Malaga che nella passata stagione ha militato in prestito nello Sporting Gijon. La società basca ha annunciato il suo arrivo in prestito fino al termine della stagione 2018/19

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy