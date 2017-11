UFFICIALE: Alaves, esonerato Gianni De Biasi

© foto di Imago/Image Sport

L'Alaves, attraverso un comunicato ufficiale, rende noto che "ha deciso di esonerare l'allenatore italiano Gianni De Biasi, dopo gli ultimi risultati ottenuti in Liga. Ringraziamo Gianni de Biasi per il lavoro svolto in questo periodo e gli auguriamo buona fortuna nel suo futuro professionale". Javier Cabello sarà il sostituto dell'ex CT dell'Albania.