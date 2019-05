© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christophe Pelissier non è più l'allenatore dell'Amiens. Il tecnico lascia il club dopo cinque anni, in cui ha portato la squadra in Ligue 1 e a salvarsi per tre stagioni consecutive. L'annuncio ufficiale è stato dato sul sito ufficiale della società: la decisione è stata presa di comune accordo.