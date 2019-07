© foto di Image Sport

Da qualche giorno era svincolato, dopo l'esperienza non felicissima al West Ham, ma ha già trovato una nuova sistemazione: Samir Nasri è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Anderlecht. Il club belga, tramite i propri profili social ufficiali, ne ha annunciato l'ingaggio. Niente da fare per il Le Havre, piccola società di Ligue 2 francese che sperava di poter fare il colpaccio. Nasri giocherà invece in Belgio.