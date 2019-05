UFFICIALE: Anderlecht, Kompany ha scelto Davies come nuovo tecnico

Simon Davies è il nuovo allenatore dell'Anderlecht. Ex tecnico delle giovanili del Manchester City, il manager gallese sbarca nella società biancomalva con un contratto valido fino a giugno 2022 su suggerimento di Vincent Kompany, uomo chiave del nuovo progetto. "Benvenuto nel #TeamKompany", il messaggio dell'Anderlecht che ha reso noti anche i componenti dello staff: Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula e l'allenatore dei portieri Max de Jong.

Simon Davies new head coach. Welcome in #TeamKompany! #RSCA #COYM ⚽️ More info on https://t.co/lUkR6vkIcd pic.twitter.com/LJa7dXwilI

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 25 maggio 2019