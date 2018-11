UFFICIALE: Andrea Manzo è il nuovo allenatore del Chiasso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova avventura in Svizzera per Andrea Manzo, ex calciatore tra le altre di Milan, Fiorentina e Sampdoria reduce dall'esperienza sulla panchina del Lugano. Il Chiasso, società del Canton Ticino, ha reso noto che il tecnico italiano oggi dirigerà il suo primo allenamento.

Il club contestualmente comunica che il nuovo allenatore sarà affiancato dall’attuale staff e che Alessandro Mangiarratti rimarrà all’interno della società con il nuovo ruolo di direttore tecnico, collaborando direttamente con il direttore generale.