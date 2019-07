UFFICIALE: Angers, acquistato Pereira Lage dal Clermont Foot

Nuovo acquisto per l'Angers. Da qualche ora infatti la società di Ligue 1 ha reso noto di essersi rinforzata con l'innesto di Mathias Pereira Lage, centrocampista offensivo franco-portoghese di 22 anni che arriva dal Clermont Foot - club che milita in Ligue 2 - ed ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni.

🚨 OFFICIEL ! Mathias Pereira Lage s'engage avec les Noirs & Blancs pour les trois prochaines saisons et portera le numéro 2️⃣7️⃣ ! Bienvenue Mathias !! 📄➡️ https://t.co/C5GVTGAYh5 pic.twitter.com/1UaKW8pRfQ — Angers SCO (@AngersSCO) July 30, 2019