Da qualche ora Saliou Ciss, esterno difensivo sinistro di 29 anni e di nazionalità senegalese, non è più un giocatore dell'Angers. Infatti il Nancy, società che oggi milita in Ligue 2, ha annunciato di averlo acquistato e messo sotto contratto per le prossime tre stagioni.