UFFICIALE: Angers, il portiere Letellier va in prestito in Norvegia

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Da qualche ora Alexandre Letellier, portiere francese classe 1990, ha lasciato l'Angers, e contestualmente la Ligue 1, lanciandosi in una nuova avventura nel campionato norvegese. Ne ha infatti annunciato l'arrivo, solamente però in prestito per la prossima stagione, il Sarpsborg 08, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Di seguito il tweet che rende nota la buona conclusione dell'affare.