© foto di J.M.Colomo

Avventura di respiro orientale per Cristian Lopez, attaccante spagnolo di 30 anni che ha lasciato a titolo definitivo l'Angers, società francese che milita in Ligue 1 e si è trasferito negli Emirati Arabi, e più precisamente in forza all'Hatta Club, che l'ha prelevato da qualche ora.