UFFICIALE: Angers, rinnova il tecnico Moulin

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Angers annuncia il rinnovo del tecnico Stéphane Moulin fino al 2020. Attualmente la squadra si trova al terzultimo posto in classifica in Ligue 1 ma il club ribadisce la sua fiducia nel suo timoniere, alla guida della squadra dal 2011 e protagonista della promozione nel massimo campionato nel 2015 e della cavalcata in Coppa di Francia dell'anno scorso, dove l'Angers dovette arrendersi solo in finale contro il Paris Saint-Germain.