UFFICIALE: Angers, trovato l'accordo con Rachid Alioui

L'Angers, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato lì'ingaggio di Rachid Alioui, 27enne ex giocatore del Nimes. L'attaccante marocchino, dopo aver terminato il suo accordo con il club francese rimarrà in Ligue 1 anche per la prossima stagione. Le parti hanno trovato un accordo su base triennale. Ecco il tweet ufficiale da parte della società bianconera: