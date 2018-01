UFFICIALE: Antalyaspor, Eto'o ha risolto il suo contratto

© foto di Federico De Luca

Samuel Eto'o non è più un giocatore dell'Antalyaspor. Lo rende noto il club con un comunicato. L'attaccante camerunese ha trovato l'accordo per la risoluzione di contratto. Termina dopo due anni e mezzo la sua avventura ad Antalya con 77 presenze e 44 reti. La sua avventura in Turchia non dovrebbe finire qui. Il giocatore, classe 1981, è molto vicino al Konyaspor.