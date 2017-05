UFFICIALE: Arsenal, Arsene Wenger rinnova per altre due stagioni

Dopo gli annunci della giornata di ieri, adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale: Arsene Wenger ha firmato il rinnovo di contratto con l'Arsenal per altri due anni (fino al 2019). A comunicarlo è lo stesso club inglese tramite il proprio sito.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS

— Arsenal FC (@Arsenal) 31 maggio 2017