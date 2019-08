UFFICIALE: Arsenal, Bielik ceduto al Derby. Piaceva a Milan e Fiorentina

Autore del gol che ha eliminato di fatto l'Italia U21, e accostato nelle scorse settimane anche a club italiani quali Fiorentina e Milan, il difensore della nazionale polacca Krystian Bielik ha lasciato l'Arsenal a titolo definitivo ed è sceso a giocare nella seconda serie d'Oltremanica. Il classe '98 è stato acquistato dal Derby County per circa 8 milioni di euro ed ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni.

Krystian Bielik is a Ram! ⚪⚫

The 21-year-old joins permanently from Arsenal after signing a five-year deal at Pride Park... ✍️#BielikIsARam

— Derby County (@dcfcofficial) August 2, 2019