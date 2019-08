L'Arsenal, proprio sul gong finale, ha messo a segno un altro importante colpo di mercato: dai cugini del Chelsea, infatti, arriva il difensore brasiliano David Luiz. Il giocatore, ex anche di Paris Saint-Germain, è stato ingaggiato a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale. Indosserà la maglia numero 23.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄

🇧🇷 #BemvindoDavid

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019