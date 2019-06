UFFICIALE: Arsenal, in sette vanno via per fine contratto

Peter Cech, Cohen Bramall, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Danny Welbeck, Julio Plezeguelo e Aaron Ramsey lasciano l'Arsenal. Sette calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno, pertanto il prossimo anno non proseguiranno la carriera a Londra. Per qualcuno il futuro si conosce già: Cech, ad esempio, sarà direttore sportivo del Chelsea, mentre Ramsey è già stato annunciato dalla Juventus.



Good luck in the future, lads - and thanks for everything ❤️

— Arsenal FC (@Arsenal) 7 giugno 2019