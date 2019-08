Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha annunciato la cessione del difensore Carl Jenkinson al Nottingham Forest. Il calciatore, 27 anni, si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale.

Thanks for everything and good luck at @NFFC, @carljenkinson 🔴

— Arsenal (@Arsenal) August 7, 2019