UFFICIALE: Arsenal Kiev, Ravanelli si dimette: “Non pagano gli stipendi”

© foto di Federico De Luca

Dopo appena nove gare (4 punti raccolti, 7 sconfitte e 19 reti al passivo) il tecnico Fabrizio Ravanelli si è dimesso da allenatore dell'Arsenal Kiev, club di massima divisione ucraina. Un addio polemico quello del tecnico italiano che ha motivato così il suo addio: “Sono venuto qui con grande entusiasmo, ma mi sono dovuto confrontare con una realtà sempre più complessa. Le difficoltà non sono mai state un ostacolo, al contrario, mi hanno motivato, ma purtroppo i risultati non sono arrivati nonostante gli sforzi, la dedizione e la professionalità di tutto lo staff. - continua Ravanelli – Ho incontrato solo una volta il presidente che non ha mai visitato le strutture d'allenamento e non si rende conto delle difficoltà che si incontrano a lavorare così. Il club non ha un'organizzazione minima e i giocatori ogni giorno si lamentavano dei mancati pagamenti degli stipendi. Non potevo restare ancora”.