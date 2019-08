© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Protagonista di un ottimo pre-campionato con l'Arsenal, in cui è andato a segno in partite importanti come quelle contro Bayern e Fiorentina, il giovane attaccante Eddie Nketiah ha lasciato provvisoriamente la rosa dei Gunners nelle ultime ore del mercato inglese, per andare a giocare un po' di più altrove. Nella prossima stagione vestirà la storica maglia del Leeds United, squadra di Championship allenata da El Loco Bielsa.