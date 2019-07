UFFICIALE: Arsenal, preso Saliba. Sta un anno in prestito al Saint-Etienne

L'Arsenal non si ferma a Dani Ceballos. Il sito ufficiale dei Gunners infatti annuncia l'arrivo a Londra di William Saliba dal Saint-Etienne. Il giocatore tuttavia resterà per un anno in prestito proprio nel club di provenienza per poi sbarcare a Londra dalla prossima estate.

William will spend a season back on loan at @ASSEofficiel before joining our squad next summer. 🇫🇷 #SalibaSigns — Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019