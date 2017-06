UFFICIALE: Arsenal, Sanogo non rinnova

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Le strade di Yaya Sanogo e dell'Arsenal si dividono definitivamente. Arrivato nel luglio del 2013 dall'Auxerre, l'attaccante francese è stato ceduto in prestito al Crystal Palace, all'Ajax e al Charlton, ma non è mai riuscito ad imporsi e a convincere Arsene Wenger. Così, il club londinese ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine mese. Insieme a Sanogo, vanno via anche i giovani Stefan O’Connor, Kristopher da Graca e Kostas Pileas.