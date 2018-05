UFFICIALE: Arsenal, Santi Cazorla lascia il club

Adesso è ufficiale: Santi Cazorla lascia ufficialmente l'Arsenal. In un comunicato sul proprio sito, infatti, i Gunners hanno confermato come lo spagnolo non farà più parte del club dal momento della sua scadenza del contratto (giugno 2018). 180 presenze in sei anni dal momento del suo arrivo dal Malaga nell'estate del 2012, Cazorla era assente dai campi da gioco dall'ottobre 2016, quando subì un gravissimo infortunio al tallone d'Achille.