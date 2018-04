UFFICIALE: Arsenal, Wenger lascia: "E' l'ora di fare un passo indietro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger lascia l'Arsenal a fine stagione. Adesso è ufficiale. Questo il comunicato del tecnico francese pubblicato poco fa sul sito ufficiale del club: "Dopo lunghe considerazioni insieme alla società, sento che è arrivato il momento di fare un passo indietro e lasciare l'Arsenal al termine della stagione. Sono grato di aver avuto il privilegio di guidare il club per così tanto tempo. Ho sempre allenato dando il massimo con integrità. Voglio ringraziare tutti i componenti dello staff, i giocatori, i direttori e i tifosi che hanno reso la mia permanenza qui così speciale. Chiedo ai tifosi di starci vicino per terminare la stagione al top. Il mio amore e il mio supporto al club resteranno per sempre".