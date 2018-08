UFFICIALE: ASSE, preso Honorat dal Clermont Foot. Arriva tra un anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno strano giro di mercato quello che coinvolge Franck Honorat, esterno destro francese classe '96. Dalla scorsa stagione in forza al Clermont Foot, club di seconda divisione in Francia, il calciatore è stato acquistato dal Saint-Etienne, che però lo lascerà nel club di provenienza, con un nuovo prestito, per quanto riguarda questa stagione.