UFFICIALE: Aston Villa, dal Bruges arriva l'attaccante Wesley

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Wesley, brasiliano di 22 anni che ha disputato le ultime quattro stagioni in Belgio, con la maglia del Bruges. Il giocatore, che era nel mirino della Lazio, ora attende solo il permesso di lavoro e autorizzazione internazionale.

Aston Villa and Club Brugge have agreed the transfer of Brazilian striker Wesley, subject to a work permit and international clearance.https://t.co/NrUp9tvZwj#AVFC pic.twitter.com/r2kJyx4QM1

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 giugno 2019