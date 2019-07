Ieri sono arrivate le indiscrezioni dall'Inghilterra a proposito di un suo approdo a titolo definitivo dal Bournemouth, dopo i sei mesi dell'ultima stagione già trascorsi in prestito al Villa Park, ed oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale: il difensore centrale Tyrone Mings è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Aston Villa, che l'ha prelevato dalle Cherries per una cifra di quasi 25 milioni di euro.

The one we've all been waiting for!

We are delighted to confirm the signing of @OfficialTM_3 from AFC Bournemouth on a permanent deal.

More details on our latest signing and our brand new home kit for 2019/20 👉 https://t.co/sbUZkvakwo #MingsAnnounced #AVFC pic.twitter.com/8RNLlejoLl

