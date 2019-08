UFFICIALE: Aston Villa, il congolese Tshibola ceduto al Beveren

Rientrato a fine maggio dalla stagione trascorsa in Scozia, nel Kilmarnock, per il centrocampista anglo-congolese Aaron Tshibola è pronta una nuova avventura lontana dall'Aston Villa, questa volta però con una cessione a titolo definitivo. Ufficiale infatti il suo trasferimento in forza ai belgi del Waasland-Beveren, con i quali ha sottoscritto un contratto per le prossime tre stagioni.