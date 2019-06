Jed Steer, portiere dell'Aston Villa, ha trovato l'accordo con il club fino al 2023. L'estremo difensore classe 1992 è arrivato ai villans nel 2013, ma nell'ultima stagione ha giocato con il Charlton. Ecco il tweet ufficiale da parte del club inglese:

We are delighted to announce that @JedSteer has signed a contract extension that will see him remain at the club until 2023. ✍️

Details 👉 https://t.co/TtSXIWApCD#AVFC pic.twitter.com/GCNCb5tQMQ

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 20 giugno 2019