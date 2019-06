John Terry ha prolungato il suo contratto con l'Aston Villa fino al 2021. L'assistant coach di Dean Smith è sotto contratto con i villans dal 2018. Ecco il tweet ufficiale della compagine inglese.

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️

More 👉 https://t.co/E4g2jSogTV#AVFC pic.twitter.com/48jzA5cdib

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 19 giugno 2019