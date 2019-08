Sarà un altro periodo lontano dall'Aston Villa, ancora in prestito e di nuovo in Championship - seconda serie inglese - per Scott Hogan, attaccante anglo-irlandese del '92 reduce da sei mesi trascorsi nello Sheffield United che ha conquistato la Premier sul campo. Ne ha annunciato l'acquisizione in prestito, per la prossima stagione agonistica, lo Stoke City.

✅ @ScottHogan_9's a Potter. The forward joins Stoke City on a season-long from @AVFCOfficial.#SCFC 🔴⚪ — Stoke City FC (@stokecity) August 7, 2019