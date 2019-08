Niente Manchester United per John McGinn. Il centrocampista scozzese classe '94 ha infatti firmato quest'oggi un nuovo contratto con l'Aston Villa, club neopromosso in Premier League con cui ha sottoscritto un accordo valido fino a giugno 2024.

We are delighted to announce that John McGinn has signed a new five-year contract with the Club. ✍️

Details 👉 https://t.co/gkLqa6UnU0 #AVFC pic.twitter.com/Ae8KObbR4c

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2019