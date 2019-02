Attraverso i propri canali ufficiali, l'Aston Villa ha annunciato l'acquisto dal Caen del terzino francese Frederic Guilbert. Il giocatore, classe 1994, resterà in Francia fino al termine della stagione.

We are delighted to announce the signing of Frederic Guilbert from Caen for an undisclosed fee ✍️

The defender will return to the Ligue 1 side on loan for the remainder of the 2018/19 season.

The defender will return to the Ligue 1 side on loan for the remainder of the 2018/19 season.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 31 gennaio 2019