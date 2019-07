L'Aston Villa neopromosso in Premier League rende noto l'acquisto di Ezri Konsa dal Brentford a titolo definitivo. 21 anni, proveniente dal Charlton, il difensore ha preso parte agli ultimi Europei Under 21.

We are delighted to confirm the signing of @EKonsa15 from Brentford for an undisclosed fee.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 11 luglio 2019