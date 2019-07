UFFICIALE: Aston Villa, preso il terzino Targett dal Southampton

Con un comunicato congiunto è stata ufficializzata un'operazione a titolo definitivo tra due società di Premier League. Si tratta del trasferimento di Matt Targett, terzino sinistro di 23 anni che è stato acquistato dal Southampton, per una cifra definita "indefinita" sul comunicato dei Villans. Di seguito ecco dunque i due tweet, di cui simpatico quello della squadra acquirente (in cui è mostrato il bersaglio delle freccette, target in inglese) tramite i quali è stata resa nota la buona conclusione della trattativa.