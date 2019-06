UFFICIALE: Aston Villa, riscattato El Ghazi

L'Aston Villa rende noto di aver riscattato Anwar El Ghazi dal Lille. L'olandese ha giocato in prestito con i villans contribuendo al ritorno in Premier League della squadra con 6 reti e 6 assist.

He’s back! 👊

We’re delighted to confirm @AElGhazi7 has signed on a permanent deal.https://t.co/Ul4YFczCBc#AVFC pic.twitter.com/VCUI5AfZcY

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 10 giugno 2019