UFFICIALE: Athletic Club, Egiluz ceduto in prestito al Leioa

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

RMC SPORT - A Tuttomercato : alle 20 si chiude: le ultime in diretta con noi!

Frosinone, Capozucca: "Pinamonti e Cassata stamane non erano previsti"

Ag. Germoni: "Novara congelato, ma lo terrebbe anche in C"

Fiorentina, Venuti in prestito al Lecce

Parma, è fatta per Deiola

Chievo, risoluzione per Floro Flores

Milan, il retroscena: lo Spartak aveva accettato il prestito per Promes

Genoa, risoluzione per Brivio

Ander Egiluz in prestito alla Sociedad Deportiva Leioa. Il centrocampista classe '98 dell'Athletic Club lascia i biancorossi per una stagione. Questo l'annuncio su Twitter :

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy