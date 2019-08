© foto di Alterphotos/Image Sport

Nuova esperienza lontana dal San Mames per Inigo Vicente, esterno offensivo di 21 anni da poco promosso in forza alla prima squadra dell'Athletic. Il giocatore è stato girato in prestito per la prossima stagione al Mirandes, compagine di seconda serie spagnola che l'ha introdotto così mediante i suoi profili social.