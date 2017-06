UFFICIALE: Athletic, Elustondo non rinnova: via a parametro zero

© foto di Alterphotos/Image Sport

Gorka Elustondo non resterà all'Athletic. Come riporta il sito ufficiale del club, il centrocampista classe '87 non rinnoverà il proprio contratto coi biancorossi. "L'Athletic gli augura il meglio nel suo futuro professionale e desidera ringraziarlo per il lavoro svolto in difesa dei suoi colori", recita il comunicato d'addio.