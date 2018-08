UFFICIALE: Atl. Madrid, blindato il classe 2000 Ricard Sanchez

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

Rayo Vallecano, accordo col Real Madrid per il ritorno di Raúl de Tomás

Spagna, Tebas: "Non avrei cacciato Lopetegui alla vigilia del Mondiale"

Real, niente prestito per Vinicius: inserito nella squadra Castilla

Burnley, Wells ceduto in prestito al Queens Park Rangers

Vieira sponsor di Henry: "Sarebbe un gran colpo per il Bordeaux"

Europa League, i risultati di serata: ok Zenit, Genk e Olympiacos

Fenerbahce, l'attaccante Frey a Istanbul per definire il trasferimento

Brighton, Hemed scende in Championship e va al QPR

Espanyol, Vazquez ceduto in prestito al Real Zaragoza

Nizza, sfida al Rennes per la firma di Ben Arfa

Barcellona, Vidal: "Col VAR il Bayern avrebbe due Champions in più"

Galatasaray, Bafetimbi Gomis lascia la Turchia: ha firmato per l'Al-Hilal

Mainz, arriva il rinnovo per Gbamin

L'Atletico Madrid blinda una delle potenziali stelle del futuro. I colchoneros hanno ufficializzato, attraverso il proprio sito, il rinnovo contrattuale del classe 2000 Ricard Sánchez Sendra . L'esterno destro, con un trascorso nella Masia del Barcellona e ora in forza alla squadra B, ha firmato con i biancorossi di Madrid fino al 30 giugno 2022.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy