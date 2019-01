© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jonathan Castro Otto "Jonny" è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il terzino classe '94, finora in prestito dall'Atletico Madrid, è stato infatti acquistato per circa 20 milioni di euro dagli Wolves. In questa stagione per Jonny si contano ad oggi 22 presenze, un gol e un assist tra Premier League e coppe.