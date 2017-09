UFFICIALE: Atletico Madrid, ecco Diego Costa. Indosserà la maglia n.18

Adesso è ufficiale: Diego Costa è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'attaccante - comunica il club spagnolo - ha infatti firmato il nuovo contratto con i Colchoneros dopo aver completato con successo le visite mediche (divise in due fasi tra sabato e la giornata di ieri). Da domani - si legge - verrà integrato assieme al resto della squadra, anche se la registrazione del suo acquisto avrà luogo soltanto a partire dal 1° gennaio. Diego Costa indosserà la maglia numero 18.



Diego Costa has today agreed terms for his transfer to Atletico Madrid, which will take effect on 1 January 2018... https://t.co/2FJY5PXiUa

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 26 settembre 2017