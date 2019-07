UFFICIALE: Atletico Madrid, Hector Hernandez in prestito al Fuenlabrada

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Già in prestito al Rayo Majadahonda lo scorso anno, per l'attaccante 23enne Hector Hernandez anche la prossima stagione sarà vissuta in seconda serie spagnola. Infatti la punta classe '95 è stata girata in prestito dall'Atletico Madrid al Fuenlabrada, che l'ha così annunciato mediante i propri profili social.